Полковник Макгрегор: государственный аппарат Украины находится на грани коллапса
Об этом он сказал в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
«Украинский государственный аппарат находится на грани коллапса», — цитирует Макгрегора РИА Новости.
Как отметил полковник, Вашингтон «полностью владеет Украиной»: он поддерживает украинскую экономику в рабочем состоянии, а также платит зарплату военным и чиновникам Украины.
Ранее издание Advance писало, что ВСУ могут восстать против президента Украины Владимира Зеленского после разрушения мифа крепости Артёмовска (Бахмута).