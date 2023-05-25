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Полковник Макгрегор: государственный аппарат Украины находится на грани коллапса

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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил уверенность, что украинский государственный аппарат в данный момент находится на грани коллапса.
Полковник Макгрегор: государственный аппарат Украины находится на грани коллапса

    Об этом он сказал в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

    «Украинский государственный аппарат находится на грани коллапса», — цитирует Макгрегора РИА Новости.

    Как отметил полковник, Вашингтон «полностью владеет Украиной»: он поддерживает украинскую экономику в рабочем состоянии, а также платит зарплату военным и чиновникам Украины.

    Ранее издание Advance писало, что ВСУ могут восстать против президента Украины Владимира Зеленского после разрушения мифа крепости Артёмовска (Бахмута). 

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