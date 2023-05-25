Премьер Белоруссии: Минск изучает варианты создания портовой инфраструктуры в Мурманске

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская сторона изучает несколько вариантов создания собственной портовой инфраструктуры в Мурманской области.

«Есть несколько предложений, которые мы намерены предметно рассмотреть и, наверное, остановиться на каком-то из этих вариантов», — приводит слова Головченко его пресс-служба в Telegram.

Головченко отметил, что после этого белорусская сторона быстро перейдёт «к стадии бизнес-планирования и юридической проработки» соглашения.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе послания народу и парламенту заявил, что Белоруссия задействовала уже 20 морских портов России, но этого недостаточно.