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Премьер Белоруссии: Минск изучает варианты создания портовой инфраструктуры в Мурманске

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская сторона изучает несколько вариантов создания собственной портовой инфраструктуры в Мурманской области.
Премьер Белоруссии: Минск изучает варианты создания портовой инфраструктуры в Мурманске
  • globallookpress.com

«Есть несколько предложений, которые мы намерены предметно рассмотреть и, наверное, остановиться на каком-то из этих вариантов», — приводит слова Головченко его пресс-служба в Telegram.

Головченко отметил, что после этого белорусская сторона быстро перейдёт «к стадии бизнес-планирования и юридической проработки» соглашения.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе послания народу и парламенту заявил, что Белоруссия задействовала уже 20 морских портов России, но этого недостаточно.

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