Лукашенко: Белоруссия задействует уже 20 морских портов России

Короткая ссылка
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе послания народу и парламенту заявил, что Белоруссия задействовала уже 20 морских портов России, но этого недостаточно.
Лукашенко: Белоруссия задействует уже 20 морских портов России
  • AFP
  • © VYACHESLAV OSELEDKO

«На сегодняшний день уже задействовано 20 российских морских портов, но этого недостаточно», — заявил он.

Лукашенко отметил, что создание собственной портовой инфраструктуры и новые сухопутные маршруты в направлении Китая, Ирана и других стран Азии должны стать безусловным приоритетом транспортной отрасли Белоруссии.

В феврале Лукашенко заявил о желании построить в Мурманске порт и использовать Северный морской путь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить