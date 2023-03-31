Лукашенко: Белоруссия задействует уже 20 морских портов России
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«На сегодняшний день уже задействовано 20 российских морских портов, но этого недостаточно», — заявил он.
Лукашенко отметил, что создание собственной портовой инфраструктуры и новые сухопутные маршруты в направлении Китая, Ирана и других стран Азии должны стать безусловным приоритетом транспортной отрасли Белоруссии.
В феврале Лукашенко заявил о желании построить в Мурманске порт и использовать Северный морской путь.