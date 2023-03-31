Лукашенко: Белоруссия задействует уже 20 морских портов России

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе послания народу и парламенту заявил, что Белоруссия задействовала уже 20 морских портов России, но этого недостаточно.

«На сегодняшний день уже задействовано 20 российских морских портов, но этого недостаточно», — заявил он.

Лукашенко отметил, что создание собственной портовой инфраструктуры и новые сухопутные маршруты в направлении Китая, Ирана и других стран Азии должны стать безусловным приоритетом транспортной отрасли Белоруссии.

В феврале Лукашенко заявил о желании построить в Мурманске порт и использовать Северный морской путь.