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Лукашенко заявил, что хочет построить порт в Мурманске и использовать Севморпуть

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании построить в Мурманске порт и использовать Северный морской путь.
Лукашенко заявил, что хочет построить порт в Мурманске и использовать Севморпуть
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

Он отметил, что «безумцы в Латвии и Литве» закрыли свои порты себе в убыток, а в Одессу Белоруссию уже не пускают.

«У вас (России. — RT) мы начинаем работать с восточных портов. Хотим построить порт в Мурманске и по Северному морскому пути будем до вас добираться со своими товарами. Такие были замыслы, они начали реализовываться», — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым заявил о желании Минска переориентировать на порты города около 20 млн т грузов.

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