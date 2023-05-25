Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили ещё десять снарядов калибра 155 мм по районам Донецка.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Также ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы города.

Ранее сообщалось, что мирная жительница наехала на противотанковую мину ВСУ под Кисловкой в Харьковской области.