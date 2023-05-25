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Жительница Харьковской области подорвалась на украинской мине

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Мирная жительница наехала на противотанковую мину ВСУ под Кисловкой в Харьковской области, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он со ссылкой на данные российской разведки уточнил, что по указанию военнослужащего у украинского блокпоста она съехала на грунтовку для того, чтобы пропустить колонну с солдатами.

«При начале движения одним колесом автомобиль наехал на противотанковую мину и подорвался», — цитирует Марочко ТАСС.

Проезжающие мимо мирные жители доставили пострадавшую в ближайшую больницу, женщина находится в тяжёлом состоянии.

Ранее жительница Донецка получила ранение, подорвавшись на мине «Лепесток».

До этого стало известно, что ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую в ДНР.

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