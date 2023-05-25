Жительница Харьковской области подорвалась на украинской мине
Он со ссылкой на данные российской разведки уточнил, что по указанию военнослужащего у украинского блокпоста она съехала на грунтовку для того, чтобы пропустить колонну с солдатами.
«При начале движения одним колесом автомобиль наехал на противотанковую мину и подорвался», — цитирует Марочко ТАСС.
Проезжающие мимо мирные жители доставили пострадавшую в ближайшую больницу, женщина находится в тяжёлом состоянии.
Ранее жительница Донецка получила ранение, подорвавшись на мине «Лепесток».
До этого стало известно, что ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую в ДНР.