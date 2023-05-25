Додон: народ Молдавии продолжит отмечать День Победы, несмотря на позицию властей

Бывший президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что жители страны продолжат отмечать День Победы даже в том случае, если власти решат отменить этот праздник.

«Народ Молдовы будет продолжать праздновать День Победы 9 мая, как это было на протяжении 78 лет. Мы обязательно отменим это преступное, бесчеловечное решение Санду и её приближённых», — написал он в Telegram.

Додон подчеркнул, что президент Майя Санду и её партия решили поднять руку «на один из самых святых для нас дней — на День Победы над фашизмом».

Ранее депутат молдавского парламента Богдан Цырдя сообщил, что правящая партия «Действие и солидарность» зарегистрировала законопроект о переименовании Дня Победы и переносе его празднования на 8 мая.

10 мая полиция Молдавии сообщила о 180 нарушениях запрета на георгиевскую ленту в День Победы.