Глава МВД Украины: граждан, нелегально покинувших страну, привлекут к ответственности
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что в настоящее время такие правила и ограничения не установлены, но, по его мнению, по окончании конфликта государство сделает всё для того, «чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны».
«Имею в виду тех, кто нелегально перешёл границу», — сказал Клименко.
Он также заявил о вероятности принятия соответствующего закона, который станет общей инициативой кабмина и депутатов Верховной рады.
6 мая стало известно, что в военкомате Северодонецка (ЛНР) найдены документы, которые свидетельствуют о том, что Киев готовил наступление в Донбассе в 2022 году.
Согласно документам, воинский призыв усиливался украинскими властями от года к году.
Так, например, за 2017 год были призваны около 300 человек, за 2019-й — 800.