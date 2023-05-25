Глава МВД Украины: граждан, нелегально покинувших страну, привлекут к ответственности

Глава МВД Украины Игорь Клименко в интервью «РБК-Украина» заявил о возможном привлечении к ответственности тех, кто вернётся в страну после нелегального пересечения границы.

Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время такие правила и ограничения не установлены, но, по его мнению, по окончании конфликта государство сделает всё для того, «чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны».

«Имею в виду тех, кто нелегально перешёл границу», — сказал Клименко.

Он также заявил о вероятности принятия соответствующего закона, который станет общей инициативой кабмина и депутатов Верховной рады.

6 мая стало известно, что в военкомате Северодонецка (ЛНР) найдены документы, которые свидетельствуют о том, что Киев готовил наступление в Донбассе в 2022 году.

Согласно документам, воинский призыв усиливался украинскими властями от года к году.

Так, например, за 2017 год были призваны около 300 человек, за 2019-й — 800.