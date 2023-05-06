В Северодонецке нашли документы военкомата об увеличении призыва в ВСУ в начале 2022 года
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Согласно полученным документам, воинский призыв усиливался украинскими властями от года к году.
Так, например, за 2017 год было призвано около 300 человек, за 2019-й — 800.
«На конец января 2022 года мы видим, что было призвано около 1113 человек буквально за две недели», — сказала собеседник.
Начиная с 2019 года украинские власти стали активно проводить военные сборы как для призывников, так и для офицеров запаса.
Также Киев активно вёл работу со школьниками, представители военкомата постоянно приходили на уроки, собирали отчёты и проверяли уровень патриотизма, пишет агентство.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Украина целенаправленно готовилась к силовому сценарию в Донбассе, а затем — к массированному наступлению на Крым.
Как признался украинский президент Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, он заявлял европейским коллегам о невозможности реализации Минских соглашений.