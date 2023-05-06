В военкомате Северодонецка (ЛНР) найдены документы, которые свидетельствуют о том, что Киев готовил наступление в Донбассе в 2022 году, сообщила РИА Новости российская военнослужащая.

Согласно полученным документам, воинский призыв усиливался украинскими властями от года к году.

Так, например, за 2017 год было призвано около 300 человек, за 2019-й — 800.

«На конец января 2022 года мы видим, что было призвано около 1113 человек буквально за две недели», — сказала собеседник.

Начиная с 2019 года украинские власти стали активно проводить военные сборы как для призывников, так и для офицеров запаса.

Также Киев активно вёл работу со школьниками, представители военкомата постоянно приходили на уроки, собирали отчёты и проверяли уровень патриотизма, пишет агентство.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Украина целенаправленно готовилась к силовому сценарию в Донбассе, а затем — к массированному наступлению на Крым.

Как признался украинский президент Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, он заявлял европейским коллегам о невозможности реализации Минских соглашений.