Советник Пушилина заявил о сохранении угрозы на флангах в Артёмовске

Советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» заявил о сохранении угрозы на флангах в Артёмовске.

Он отметил, что в районе города Часов Яр остаётся большое число украинских боевиков и их военной техники.

«В районе Часова Яра до сих пор сосредоточена достаточно серьёзная группировка противника — это и личный состав, и техника. Опасность удара по флангам остаётся до сих пор», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что эти резервы могут как использоваться в наступлении на Артёмовском направлении, так могут быть и переброшены на другой участок.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о стабилизации обстановки на флангах в районе Артёмовска.