Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выразил мнение, что Польша может занять западную часть Украины после провала Вооружённых сил Украины.

Он ответил на вопрос журналиста, может ли какая-нибудь страна Европы заявить о своих правах на часть украинской территории в связи с неспособностью властей Украины осуществлять контроль над ней.

По мнению Макгрегора, в Восточной Европе «кто-угодно может сделать подобное заявление».

«В Польше всегда найдутся те, кто захочет вернуть контроль над своими бывшими землями», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Макгрегор заявил, что, отказываясь признавать поражение украинской армии, США могут пойти на проведение операции на Украине.