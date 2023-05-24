Бывший советник Пентагона Макгрегор: Польша может занять запад Украины после провала ВСУ
Он ответил на вопрос журналиста, может ли какая-нибудь страна Европы заявить о своих правах на часть украинской территории в связи с неспособностью властей Украины осуществлять контроль над ней.
По мнению Макгрегора, в Восточной Европе «кто-угодно может сделать подобное заявление».
«В Польше всегда найдутся те, кто захочет вернуть контроль над своими бывшими землями», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Макгрегор заявил, что, отказываясь признавать поражение украинской армии, США могут пойти на проведение операции на Украине.