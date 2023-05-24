Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Бывший советник Пентагона Макгрегор: Польша может занять запад Украины после провала ВСУ

Короткая ссылка
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выразил мнение, что Польша может занять западную часть Украины после провала Вооружённых сил Украины.
Бывший советник Пентагона Макгрегор: Польша может занять запад Украины после провала ВСУ

Он ответил на вопрос журналиста, может ли какая-нибудь страна Европы заявить о своих правах на часть украинской территории в связи с неспособностью властей Украины осуществлять контроль над ней. 

По мнению Макгрегора, в Восточной Европе «кто-угодно может сделать подобное заявление».

«В Польше всегда найдутся те, кто захочет вернуть контроль над своими бывшими землями», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Макгрегор заявил, что, отказываясь признавать поражение украинской армии, США могут пойти на проведение операции на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить