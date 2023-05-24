На стратегическом объекте в ЛНР задержали подозреваемого в пособничестве боевикам ВСУ

В пресс-службе Росгвардии заявили, что на стратегическом объекте в Луганской Народной Республике задержали оператора беспилотника, подозреваемого в пособничестве ВСУ.

AP

«Во время проведения мониторинга воздушного пространства сотрудники Росгвардии выявили несанкционированное использование беспилотного летательного аппарата на территории одного из стратегически важных объектов Луганской Народной Республики», — цитирует ТАСС заявление ведомства. Отмечается, что сотрудникам Росгвардии удалось определить точку взлёта квадрокоптера, а позднее спецназ в данном месте задержал человека, укладывавшего аппаратуру. Злоумышленник попытался скрыться, однако был задержан. Ранее военнослужащие Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике технику и вооружение ВСУ.