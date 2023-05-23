Бойцы Росгвардии обнаружили в ЛНР технику и вооружение ВСУ
Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«Во время проведения поисково-разведывательных мероприятий на территории Луганской Народной Республики в замаскированном строении была обнаружена военная техника и вооружение противника», — говорится в сообщении.
В частности, были обнаружены бронированная разведывательная дозорная машина с боеприпасами и 122-милиметровая гаубица Д-30.
Техника доставлена в пункт временной дислокации подразделений Росгвардии.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ активизировали работу диверсионно-разведывательных групп в зоне ответственности Южной группировки войск в Донбассе.