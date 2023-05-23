Бойцы Росгвардии обнаружили в ЛНР технику и вооружение ВСУ

Военнослужащие Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике технику и вооружение ВСУ и доставили в пункт временной дислокации подразделений ведомства.

Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Во время проведения поисково-разведывательных мероприятий на территории Луганской Народной Республики в замаскированном строении была обнаружена военная техника и вооружение противника», — говорится в сообщении.

В частности, были обнаружены бронированная разведывательная дозорная машина с боеприпасами и 122-милиметровая гаубица Д-30.

Техника доставлена в пункт временной дислокации подразделений Росгвардии.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ активизировали работу диверсионно-разведывательных групп в зоне ответственности Южной группировки войск в Донбассе.