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Бойцы Росгвардии обнаружили в ЛНР технику и вооружение ВСУ

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Военнослужащие Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике технику и вооружение ВСУ и доставили в пункт временной дислокации подразделений ведомства.

Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Во время проведения поисково-разведывательных мероприятий на территории Луганской Народной Республики в замаскированном строении была обнаружена военная техника и вооружение противника», — говорится в сообщении.

В частности, были обнаружены бронированная разведывательная дозорная машина с боеприпасами и 122-милиметровая гаубица Д-30.

Техника доставлена в пункт временной дислокации подразделений Росгвардии.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ активизировали работу диверсионно-разведывательных групп в зоне ответственности Южной группировки войск в Донбассе.

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