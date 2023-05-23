Марочко: ВСУ активизировали работу диверсионных групп в Донбассе

ВСУ активизировали работу диверсионно-разведывательных групп в зоне ответственности Южной группировки войск в Донбассе.

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Противник в зоне ответственности Южной группировки войск начал более интенсивно использовать ДРГ», — цитирует его РИА Новости.

Марочко также отметил рост числа «небольших манёвренных групп украинских боевиков — численностью до взвода».

Ранее российские военные пресекли действия трёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Харьковской области.

Также Министерство обороны России сообщило о ночном ударе по объектам Вооружённых сил Украины на аэродроме Днепр.