Марочко: ВСУ активизировали работу диверсионных групп в Донбассе
- AP
Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Противник в зоне ответственности Южной группировки войск начал более интенсивно использовать ДРГ», — цитирует его РИА Новости.
Марочко также отметил рост числа «небольших манёвренных групп украинских боевиков — численностью до взвода».
Ранее российские военные пресекли действия трёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Харьковской области.
Также Министерство обороны России сообщило о ночном ударе по объектам Вооружённых сил Украины на аэродроме Днепр.