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Марочко: ВСУ активизировали работу диверсионных групп в Донбассе

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ВСУ активизировали работу диверсионно-разведывательных групп в зоне ответственности Южной группировки войск в Донбассе.
Марочко: ВСУ активизировали работу диверсионных групп в Донбассе
  • AP

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Противник в зоне ответственности Южной группировки войск начал более интенсивно использовать ДРГ», — цитирует его РИА Новости.

Марочко также отметил рост числа «небольших манёвренных групп украинских боевиков — численностью до взвода».

Ранее российские военные пресекли действия трёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Харьковской области.

Также Министерство обороны России сообщило о ночном ударе по объектам Вооружённых сил Украины на аэродроме Днепр.

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