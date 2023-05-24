«Громадське»: раскольническая Православная церковь Украины переходит на новый календарь

По данным украинского телеканала «Громадське», архиерейский собор раскольнической Православной церкви Украины решил перейти на новый календарь.

Сообщается, что данное решение было поддержано большинством епископов, один выступил против, один — воздержался.

ПЦУ намерена теперь праздновать Рождество 25 декабря.

РИА Новости уточняет, что речь идёт о переходе на новоюлианский календарь. Его в том числе использует Константинопольская церковь.

Ранее вооружённые сторонники раскольнической Православной церкви Украины избили священника канонической Украинской православной церкви в Черновицкой области.

До этого сообщалось, что сторонники ПЦУ при содействии местных властей захватили Спасо-Преображенскую церковь в селе Иванков вблизи Борисполя Киевской области.