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«Громадське»: раскольническая Православная церковь Украины переходит на новый календарь

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По данным украинского телеканала «Громадське», архиерейский собор раскольнической Православной церкви Украины решил перейти на новый календарь.
«Громадське»: раскольническая Православная церковь Украины переходит на новый календарь
  • РИА Новости

Сообщается, что данное решение было поддержано большинством епископов, один выступил против, один — воздержался.

ПЦУ намерена теперь праздновать Рождество 25 декабря. 

РИА Новости уточняет, что речь идёт о переходе на новоюлианский календарь. Его в том числе использует Константинопольская церковь.

Ранее вооружённые сторонники раскольнической Православной церкви Украины избили священника канонической Украинской православной церкви в Черновицкой области.

До этого сообщалось, что сторонники ПЦУ при содействии местных властей захватили Спасо-Преображенскую церковь в селе Иванков вблизи Борисполя Киевской области.

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