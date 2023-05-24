«Громадське»: раскольническая Православная церковь Украины переходит на новый календарь
- РИА Новости
Сообщается, что данное решение было поддержано большинством епископов, один выступил против, один — воздержался.
ПЦУ намерена теперь праздновать Рождество 25 декабря.
РИА Новости уточняет, что речь идёт о переходе на новоюлианский календарь. Его в том числе использует Константинопольская церковь.
Ранее вооружённые сторонники раскольнической Православной церкви Украины избили священника канонической Украинской православной церкви в Черновицкой области.
До этого сообщалось, что сторонники ПЦУ при содействии местных властей захватили Спасо-Преображенскую церковь в селе Иванков вблизи Борисполя Киевской области.