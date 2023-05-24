МИД России прокомментировал готовность Пашиняна признать Карабах частью Азербайджана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна о готовности признать Карабах частью Азербайджана.

Её слова приводит ТАСС.

Она отметила, что подобные заявления о политическом видении устройства государства являются прерогативой Армении и её народа.

Также представитель МИД России заявила, что в Москве в общем рассматривают заявления премьер-министра Армении как подтверждение позиции, занятой им на саммите с участием лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Евросоюза, который состоялся в Праге 7 октября 2022 года.

Ранее Пашинян заявил, что власти Армении признают территориальную целостность Азербайджана, в которую входит и Нагорный Карабах, однако и Баку должен обеспечивать безопасность армянского населения этих территорий.

Премьер Армении также отметил, что после подписания мирного соглашения с Азербайджаном есть идея создать вдоль армяно-азербайджанской границы демилитаризованную зону.

Одновременно президент Азербайджана Ильхам Алиев после переговоров с литовским коллегой Гитанасом Науседой заявил, что подписание мирного соглашения между Ереваном и Баку неизбежно.