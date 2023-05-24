Премьер Гарибашвили: присоединение к антироссийским санкциям разрушит экономику Грузии

Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили предупредил, что присоединение Тбилиси к антироссийским санкциям по требованию Запада разрушит экономику Грузии.

Об этом премьер Грузии сказал в ходе Катарского экономического форума.

«Если Грузия присоединится к санкциям против России, это разрушит её экономику», — цитирует его РИА Новости.

По словам Гарибашвили, присоединение к антироссийским ограничениям нанесёт также урон национальным интересам Грузии.

Ранее вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил, что Тбилиси не планирует отказываться от прямых авиарейсов с Россией, но стране нужна поддержка Евросоюза и США и получение статуса кандидата в члены ЕС.