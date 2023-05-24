Премьер Гарибашвили: присоединение к антироссийским санкциям разрушит экономику Грузии
- AP
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Об этом премьер Грузии сказал в ходе Катарского экономического форума.
«Если Грузия присоединится к санкциям против России, это разрушит её экономику», — цитирует его РИА Новости.
По словам Гарибашвили, присоединение к антироссийским ограничениям нанесёт также урон национальным интересам Грузии.
Ранее вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил, что Тбилиси не планирует отказываться от прямых авиарейсов с Россией, но стране нужна поддержка Евросоюза и США и получение статуса кандидата в члены ЕС.