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Премьер Гарибашвили: присоединение к антироссийским санкциям разрушит экономику Грузии

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Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили предупредил, что присоединение Тбилиси к антироссийским санкциям по требованию Запада разрушит экономику Грузии.
Премьер Гарибашвили: присоединение к антироссийским санкциям разрушит экономику Грузии
  • AP
  • © Shakh Aivazov

Об этом премьер Грузии сказал в ходе Катарского экономического форума.

«Если Грузия присоединится к санкциям против России, это разрушит её экономику», — цитирует его РИА Новости.

По словам Гарибашвили, присоединение к антироссийским ограничениям нанесёт также урон национальным интересам Грузии. 

Ранее вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил, что Тбилиси не планирует отказываться от прямых авиарейсов с Россией, но стране нужна поддержка Евросоюза и США и получение статуса кандидата в члены ЕС.

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