Глава Минздрава Коми Дягилев объявил о решении принять участие в СВО

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Коми Игорь Дягилев заявил, что принял решение стать участником специальной военной операции.

Об этом он объявил в своём Telegram-канале.

«Я принял решение участвовать в специальной военной операции», — заявил Дягилев.

Он рассказал, что несколько раз посещал ДНР и ЛНР и видел, что там происходит и какую важную работу выполняют его коллеги, врачи, военные и граждане из всех регионов России.

Дягилев добавил, что его опыт работы травматологом и знания реабилитационной работы, несомненно, будут востребованы на передовой.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что страна гордится мужеством участников специальной военной операции и стойкостью специалистов, налаживающих мирную жизнь в новых регионах.