Глава Минздрава Коми Дягилев объявил о решении принять участие в СВО
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- © Игорь Дягилев
Об этом он объявил в своём Telegram-канале.
«Я принял решение участвовать в специальной военной операции», — заявил Дягилев.
Он рассказал, что несколько раз посещал ДНР и ЛНР и видел, что там происходит и какую важную работу выполняют его коллеги, врачи, военные и граждане из всех регионов России.
Дягилев добавил, что его опыт работы травматологом и знания реабилитационной работы, несомненно, будут востребованы на передовой.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что страна гордится мужеством участников специальной военной операции и стойкостью специалистов, налаживающих мирную жизнь в новых регионах.