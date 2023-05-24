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Глава Минздрава Коми Дягилев объявил о решении принять участие в СВО

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Исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Коми Игорь Дягилев заявил, что принял решение стать участником специальной военной операции.
Глава Минздрава Коми Дягилев объявил о решении принять участие в СВО

Об этом он объявил в своём Telegram-канале.

«Я принял решение участвовать в специальной военной операции», — заявил Дягилев.

Он рассказал, что несколько раз посещал ДНР и ЛНР и видел, что там происходит и какую важную работу выполняют его коллеги, врачи, военные и граждане из всех регионов России. 

Дягилев добавил, что его опыт работы травматологом и знания реабилитационной работы, несомненно, будут востребованы на передовой.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что страна гордится мужеством участников специальной военной операции и стойкостью специалистов, налаживающих мирную жизнь в новых регионах.

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