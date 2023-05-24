ВС России в районе Лозовой сбили украинский Ми-8 из ПЗРК «Игла»

Российские военные сбили украинский вертолёт Ми-8 при помощи переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» в районе Лозовой, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на купянском направлении средствами противовоздушной обороны группировки войск «Запад» огнём из переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» в районе населённого пункта Лозовая сбит вертолёт противника Ми-8», — цитирует РИА Новости Зыбинского.

По его словам, расчёт зенитного комплекса «Панцирь-С» уничтожил БПЛА самолётного типа в районе населённого пункта Соломенное.

18 мая сообщалось, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила вертолёт Ми-8 украинской армии в Запорожской области.