Cumhuriyet: большие потери ВСУ в Артёмовске станут серьёзной проблемой для Зеленского

Большие потери украинских военных в Артёмовске (Бахмуте) станут серьёзной проблемой для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Берктай Дениз.

Он подчеркнул, что Зеленский настойчиво оставался в Артёмовске, несмотря на призывы военных отступить. В результате это привело к большим потерям в рядах ВСУ.

«В будущем эта ситуация может доставить ему немало головной боли», — написал Дениз.

Ночью 21 мая Минобороны России заявило, что город Артёмовск полностью освобождён.

Позднее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о начале предварительного разминирования в Артёмовске.