Cumhuriyet: большие потери ВСУ в Артёмовске станут серьёзной проблемой для Зеленского
Он подчеркнул, что Зеленский настойчиво оставался в Артёмовске, несмотря на призывы военных отступить. В результате это привело к большим потерям в рядах ВСУ.
«В будущем эта ситуация может доставить ему немало головной боли», — написал Дениз.
Ночью 21 мая Минобороны России заявило, что город Артёмовск полностью освобождён.
Позднее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о начале предварительного разминирования в Артёмовске.