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ВС России выбили боевиков ВСУ из серой зоны на Донецком направлении

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Российские артиллеристы из группировки «Юг» выбили боевиков ВСУ из «серой зоны» на Донецком направлении.
ВС России выбили боевиков ВСУ из серой зоны на Донецком направлении
  • РИА Новости

Об этом боец ВС России рассказал РИА Новости.

«ВСУ пытались занять участок в «серой зоне» на нашем направлении... очной работой артиллерии удалось сорвать планы противника», — заявил он.

Расчёты гаубиц Д-30 снарядами разбили занятый украинскими боевиками блиндаж, а затем подавили работу расчёта АГС, который прикрывал вылазку боевиков.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы нанесли удар по крупному опорному пункту ВСУ на Запорожском направлении.

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