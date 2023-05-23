ВС России выбили боевиков ВСУ из серой зоны на Донецком направлении

Российские артиллеристы из группировки «Юг» выбили боевиков ВСУ из «серой зоны» на Донецком направлении.

Об этом боец ВС России рассказал РИА Новости.

«ВСУ пытались занять участок в «серой зоне» на нашем направлении... очной работой артиллерии удалось сорвать планы противника», — заявил он.

Расчёты гаубиц Д-30 снарядами разбили занятый украинскими боевиками блиндаж, а затем подавили работу расчёта АГС, который прикрывал вылазку боевиков.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы нанесли удар по крупному опорному пункту ВСУ на Запорожском направлении.