ВС России выбили боевиков ВСУ из серой зоны на Донецком направлении
- РИА Новости
Об этом боец ВС России рассказал РИА Новости.
«ВСУ пытались занять участок в «серой зоне» на нашем направлении... очной работой артиллерии удалось сорвать планы противника», — заявил он.
Расчёты гаубиц Д-30 снарядами разбили занятый украинскими боевиками блиндаж, а затем подавили работу расчёта АГС, который прикрывал вылазку боевиков.
Ранее сообщалось, что российские артиллеристы нанесли удар по крупному опорному пункту ВСУ на Запорожском направлении.