Артиллерия ВС России нанесла удар по опорному пункту ВСУ на Запорожском направлении

Короткая ссылка
Российские артиллеристы нанесли удар по крупному опорному пункту ВСУ на Запорожском направлении.
Артиллерия ВС России нанесла удар по опорному пункту ВСУ на Запорожском направлении
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Об этом рассказал журналистам командир артиллерийского расчёта.

«Нашим подразделением был нанесён удар по крупному опорному пункту противника на Запорожском направлении. По данным разведки, противник понёс потери в личном составе и материально-технической базе», — цитирует военного РИА Новости.

На данный момент опорный пункт находится в зоне огневого контроля ВС России.

Врио Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что украинские военные заняли часть серой зоны на линии боевого соприкосновения в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить