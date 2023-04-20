Артиллерия ВС России нанесла удар по опорному пункту ВСУ на Запорожском направлении
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
Об этом рассказал журналистам командир артиллерийского расчёта.
«Нашим подразделением был нанесён удар по крупному опорному пункту противника на Запорожском направлении. По данным разведки, противник понёс потери в личном составе и материально-технической базе», — цитирует военного РИА Новости.
На данный момент опорный пункт находится в зоне огневого контроля ВС России.
Врио Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что украинские военные заняли часть серой зоны на линии боевого соприкосновения в регионе.