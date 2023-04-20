Артиллерия ВС России нанесла удар по опорному пункту ВСУ на Запорожском направлении

Российские артиллеристы нанесли удар по крупному опорному пункту ВСУ на Запорожском направлении.

Об этом рассказал журналистам командир артиллерийского расчёта.

«Нашим подразделением был нанесён удар по крупному опорному пункту противника на Запорожском направлении. По данным разведки, противник понёс потери в личном составе и материально-технической базе», — цитирует военного РИА Новости.

На данный момент опорный пункт находится в зоне огневого контроля ВС России.

Врио Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что украинские военные заняли часть серой зоны на линии боевого соприкосновения в регионе.