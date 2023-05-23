Львовская ОВА призвала убрать дублирование данных во внутренних паспортах на русском языке

Львовская областная военная администрация призвала убрать дублирование данных во внутренних паспортах на русском языке.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил глава администрации Максим Козицкий.

«Русского языка не должно быть в паспортах украинцев!» — заявил он в Telegram-канале.

Отмечается, что Львовская ОВА направила письмо-обращение в Верховную раду Украины, офис украинского лидера Владимира Зеленского и МИД страны, чтобы для её граждан, являющихся владельцами паспортов-книжек, не было требования дублировать свои персональные данные на русском языке на обороте, при вклеивании новой фотографии или изготовлении бумажного паспорта.

11 мая директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России, уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил, что физическому насилию и дискриминации в странах ЕС подвергаются не только россияне, но и русскоговорящие граждане Украины и стран Прибалтики.

Дипломат добавил, что жертвами данной русофобии становятся все, кто использует русский язык.