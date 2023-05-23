ЦИК Гагаузии уведомил местный парламент о законности мандата избранного главы

Центризбирком Гагаузской автономии уведомил парламент автономии о законности мандата избранного главы региона.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Яна Коваленко.

«Апелляционной палатой Комрата была подтверждена законность выборов в Гагаузии от 14 мая и признан действительным мандат избранного главы автономии госпожи Евгении Гуцул», — отметила она.

Соответствующее решение апелляционной палаты отправлено в парламент Гагаузии.

Ранее апелляционная палата Комрата утвердила результаты выборов главы Гагаузии, на которых победила кандидат от молдавской оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул.