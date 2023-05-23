Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ЦИК Гагаузии уведомил местный парламент о законности мандата избранного главы

Короткая ссылка
Центризбирком Гагаузской автономии уведомил парламент автономии о законности мандата избранного главы региона.
ЦИК Гагаузии уведомил местный парламент о законности мандата избранного главы
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Яна Коваленко.

«Апелляционной палатой Комрата была подтверждена законность выборов в Гагаузии от 14 мая и признан действительным мандат избранного главы автономии госпожи Евгении Гуцул», — отметила она.

Соответствующее решение апелляционной палаты отправлено в парламент Гагаузии.

Ранее апелляционная палата Комрата утвердила результаты выборов главы Гагаузии, на которых победила кандидат от молдавской оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить