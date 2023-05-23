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Погранкомитет: Белоруссия ответит на провокации Украины в случае угрозы безопасности

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Председатель белорусского Госпогранкомитета генерал-лейтенант Анатолий Лаппо предупредил, что Белоруссия готова ответить в полной мере на провокации со стороны Украины в случае угрозы безопасности.
Погранкомитет: Белоруссия ответит на провокации Украины в случае угрозы безопасности
  • РИА Новости

Его слова приводит агентство БЕЛТА.

«Если будет нашей безопасности угроза, ответим в полную силу», — подчеркнул Лаппо.

Генерал также рассказал, что на крупные провокации Минск обращает внимание и своевременно реагирует.

Ранее председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель сообщил, что КГБ Белоруссии пресёк попытки совершения терактов в преддверии 9 Мая.

Позже белорусский телеканал ОНТ опубликовал сюжет, в котором говорится, что предотвращённые в Белоруссии теракты в преддверии 9 Мая и в сам праздник могли быть организованы по заказу лиц с Украины.

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