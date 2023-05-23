Погранкомитет: Белоруссия ответит на провокации Украины в случае угрозы безопасности
- РИА Новости
Его слова приводит агентство БЕЛТА.
«Если будет нашей безопасности угроза, ответим в полную силу», — подчеркнул Лаппо.
Генерал также рассказал, что на крупные провокации Минск обращает внимание и своевременно реагирует.
Ранее председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель сообщил, что КГБ Белоруссии пресёк попытки совершения терактов в преддверии 9 Мая.
Позже белорусский телеканал ОНТ опубликовал сюжет, в котором говорится, что предотвращённые в Белоруссии теракты в преддверии 9 Мая и в сам праздник могли быть организованы по заказу лиц с Украины.