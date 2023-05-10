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КГБ Белоруссии: заказчики планировавшихся на 9 Мая терактов могут быть на Украине

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Белорусский телеканал ОНТ опубликовал сюжет, в котором говорится, что предотвращённые в Белоруссии теракты в преддверии 9 Мая и в сам праздник могли быть организованы по заказу лиц с Украины.
КГБ Белоруссии: заказчики планировавшихся на 9 Мая терактов могут быть на Украине
  • AFP

Известно, что взрывные устройства были замаскированы под бытовые приборы, которые прибыли в страну из-за рубежа. 

«В Белоруссии их получили разные люди с одним заданием — забрать и не задавать лишних вопросов. А в нужное время посылки должны были активировать, чтобы спровоцировать жертвы и всколыхнуть ситуацию в стране. Следы заказчика терактов ведут на Украину», — говорится в сюжете.

Ранее председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель сообщил, что КГБ Белоруссии пресёк попытки совершения терактов в преддверии 9 Мая.

По его словам, за подготовкой предотвращённых терактов стояли иностранные спецслужбы.

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