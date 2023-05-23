Сотрудники МЧС ДНР спасли из-под завалов мирную жительницу Ясиноватой

Сотрудники МЧС ДНР спасли мирную жительницу Ясиноватой из-под завалов частного дома, который обрушился при обстреле города со стороны ВСУ.

«Спасатели оперативно с помощью шанцевого инструмента деблокировали пострадавшую и передали её сотрудникам скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что утром взрывоопасный предмет попал в летнюю кухню, это спровоцировало обрушение кровли. Женщину доставили в медучреждение в состоянии средней степени тяжести.

Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко ранее сообщил об обстреле города со стороны ВСУ.

Кроме того, украинские войска выпустили 11 снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка.