ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую
- РИА Новости
Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: город Донецк (Петровский и Кировский районы), выпущено восемь снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.
Также ВСУ выпустили пять снарядов по Ясиноватой.
Ранее украинские войска выпустили 11 снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка.