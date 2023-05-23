ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую.

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: город Донецк (Петровский и Кировский районы), выпущено восемь снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Также ВСУ выпустили пять снарядов по Ясиноватой.

Ранее украинские войска выпустили 11 снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка.