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Минобороны: ВС России уничтожили два склада горючего для техники ВСУ в районе Авдеевки

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В Министерстве обороны России сообщили, что российские военные уничтожили два склада горючего для военной техники ВС Украины в районе Авдеевки ДНР.
Минобороны: ВС России уничтожили два склада горючего для техники ВСУ в районе Авдеевки
  • РИА Новости

«В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада горючего для военной техники ВСУ», — сказано в сводке ведомства.

21 мая сообщалось, что подразделение украинской армии, пытавшееся контратаковать под Авдеевкой Донецкой Народной Республики, было уничтожено российскими войсками.

Уточняется, что передвижение украинских военных было зафиксировано при помощи БПЛА, после чего по ним начали наносить артиллерийские удары.

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