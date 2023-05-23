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Зеленский сообщил, что вернулся на Украину

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Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о своём возвращении в страну.
Зеленский сообщил, что вернулся на Украину
  • © AP Photo / Louise Delmotte

Президент сообщил, что посетил зону боевых действий. При этом Зеленский не стал уточнять, на какой именно участок фронта приехал.

Пост сопровождается фотографиями украинского лидера в окружении группы морпехов в затемнённом помещении.

Автор издания Asia Times Стивен Брайен ранее предположил, что Зеленский намеренно уехал с Украины в зарубежное турне на фоне попытки атаки украинских беспилотников на Кремль. 

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Президент России Владимир Путин в результате теракта не пострадал, сообщили в Кремле.

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