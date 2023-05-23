Зеленский сообщил, что вернулся на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о своём возвращении в страну.

Президент сообщил, что посетил зону боевых действий. При этом Зеленский не стал уточнять, на какой именно участок фронта приехал.

Пост сопровождается фотографиями украинского лидера в окружении группы морпехов в затемнённом помещении.

Автор издания Asia Times Стивен Брайен ранее предположил, что Зеленский намеренно уехал с Украины в зарубежное турне на фоне попытки атаки украинских беспилотников на Кремль.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Президент России Владимир Путин в результате теракта не пострадал, сообщили в Кремле.