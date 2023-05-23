Военкор RT Андрица показал скрытую позицию ВС России на участке боёв в Кременной
Позицию осмотрел военкор RT Влад Андрица.
«Артиллерия не накроет, солдаты скрыты, лес просматривается», — рассказал командир подразделения с позывным Иран.
Уточняется, что в дальнейшем боевые позиции соединят с блиндажами, где бойцы проводят свободное время.
Ранее военный корреспондент RT Мурад Газдиев показал, как российский расчёт АГС (автоматический гранатомёт на станке) трижды обстрелял окоп ВСУ на Северском направлении за минуту.