В Минобороны Молдавии заявили о начале новых военных учений резервистов

В Минобороны Молдавии заявили о начале новых плановых учений резервистов, они пройдут в учебном центре в городе Кагул на юге страны.

«С 22 по 26 мая Национальная Армия проводит учения с резервистами Вооружённых сил в учебном центре в Кагуле. Мероприятие направлено на проверку навыков резервистов и их знакомства с техникой, снаряжением и вооружением национальной армии», — цитирует РИА Новости сообщение оборонного ведомства.

Отмечается, что учения проводятся в соответствии с планом подготовки национальной армии на 2023 год.

В марте военнослужащие Молдавии провели совместные учения вместе с солдатами из Румынии, США и Британии.