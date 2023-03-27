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Военные Молдавии начали учения с солдатами из Румынии, США и Британии

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Военнослужащие Молдавии начали совместные учения вместе с солдатами из Румынии, США и Британии, сообщило молдавское Министерство обороны.
Военные Молдавии начали учения с солдатами из Румынии, США и Британии
  • Gettyimages.ru
  • © Danny Guerra / EyeEm

«Солдаты национальной армии будут тренироваться вместе со своими коллегами из Румынии, Соединённых Штатов Америки и Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии на многонациональных учениях JCET-2023. По сценарию военнослужащие четырёх стран выполнят передовые боевые стрельбы, прыжки с парашютом, учения в полевых условиях с выполнением конкретных задач», — заявило ведомство.

Учения будут идти до 7 апреля.

Ранее Министерство обороны Молдавии сообщило о скором проведении учений с резервистами.

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