В Молдавии анонсировали учения резервистов

Министерство обороны Молдавии сообщило о скором проведении учений с резервистами.

«Сборы направлены на проверку навыков резервистов и ознакомление их с техникой и вооружением, которая находится в распоряжении армии», — заявил начальник центра управления мобилизационными ресурсами и личным составом Национальной армии Октавиан Друцэ.

Как пишет Интерфакс, он уточнил, что сборы будут проходить в апреле, мае, июне и сентябре.

В конце февраля Министерство обороны Молдавии проинформировало о проведении плановых военных учений в городе Бельцы.