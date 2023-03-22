Узнать больше

В Молдавии анонсировали учения резервистов

Короткая ссылка
Министерство обороны Молдавии сообщило о скором проведении учений с резервистами.
В Молдавии анонсировали учения резервистов
  • Legion-Media

«Сборы направлены на проверку навыков резервистов и ознакомление их с техникой и вооружением, которая находится в распоряжении армии», — заявил начальник центра управления мобилизационными ресурсами и личным составом Национальной армии Октавиан Друцэ.

Как пишет Интерфакс, он уточнил, что сборы будут проходить в апреле, мае, июне и сентябре.

В конце февраля Министерство обороны Молдавии проинформировало о проведении плановых военных учений в городе Бельцы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить