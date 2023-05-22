В Белоруссии четверо молодых людей арестованы по делу об экстремизме

В Белоруссии четверо молодых людей арестованы по обвинению в экстремистской деятельности и разжигании вражды к русским посредством Telegram-канала.

По данным СК Белоруссии, в июне прошлого года с 17-летним подростком из Костюковичей Могилёвской области связался неизвестный, который предложил вступить в закрытое Telegram-сообщество.

«Парень согласился, стал активным участником и администратором данной группы... Радикально настроенный подросток нашёл на просторах интернета троих единомышленников... Экстремистская четвёрка на правах администраторов распространяла ложные экстремистские материалы о вовлечении Республики Беларусь в специальную военную операцию, проводимую Российской Федерацией на территории Украины. Они призывали остальных членов закрытой группы нападать на сотрудников милиции и забирать у них оружие, останавливать военную технику», — заявили в ведомстве.

По данным СК, «самый старший и наиболее радикально настроенный из обвиняемых размещал сообщения в указанной Telegram-группе, носящие оскорбительный характер по отношению к «русским», побуждал к агрессии пользователей сети интернет к представителям указанной национальности».

В конце марта генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что в стране отмечается стремительная радикализация действий экстремистов.

Он заявил о необходимости совершенствовать деятельность правоохранительных органов по предотвращению терроризма.