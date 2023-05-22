Боевики ВСУ обстреляли комбикормовый завод в городе Токмак Запорожской области

Украинские террористы обстреляли комбикормовый завод в городе Токмак Запорожской области.

Об этом РИА Новости сообщил представитель оперативных служб.

«Около 12:30 обстрелу боевиками киевского режима подвергся город Токмак. Прилёты зафиксированы на территории ООО «Токмакский комбикормовый завод». Информация уточняется», — сказал он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что мирный житель погиб в результате обстрела города Токмака украинскими боевиками.