Боевики ВСУ обстреляли комбикормовый завод в городе Токмак Запорожской области
- © РИА Новости / Сергей Аверин
Об этом РИА Новости сообщил представитель оперативных служб.
«Около 12:30 обстрелу боевиками киевского режима подвергся город Токмак. Прилёты зафиксированы на территории ООО «Токмакский комбикормовый завод». Информация уточняется», — сказал он.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что мирный житель погиб в результате обстрела города Токмака украинскими боевиками.