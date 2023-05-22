По делу обвиняемого в диверсиях в ДНР украинца проходят десять потерпевших

По делу обвиняемого в шпионаже и диверсиях на территории Донецкой Народной Республики украинца Григория Синченко проходят десять потерпевших.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что заседание проходит в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону.

«Потерпевшими по уголовному делу проходят десять человек», — сообщил судья в ходе рассмотрения уголовного дела по существу.

Синченко на заседании попросил суд об отводе прокурора из ДНР от рассмотрения уголовного дела. Суд отклонил его ходатайство.

Как сообщалось ранее, Григория Синченко обвиняют в совершении более 40 преступлений, в том числе шпионаже и диверсиях, на территории ДНР.