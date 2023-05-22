По делу обвиняемого в диверсиях в ДНР украинца проходят десять потерпевших
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что заседание проходит в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону.
«Потерпевшими по уголовному делу проходят десять человек», — сообщил судья в ходе рассмотрения уголовного дела по существу.
Синченко на заседании попросил суд об отводе прокурора из ДНР от рассмотрения уголовного дела. Суд отклонил его ходатайство.
Как сообщалось ранее, Григория Синченко обвиняют в совершении более 40 преступлений, в том числе шпионаже и диверсиях, на территории ДНР.