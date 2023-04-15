Гражданина Украины обвинили более чем в 40 преступлениях в ДНР

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Гражданина Украины Григория Синченко обвинили в совершении более 40 преступлений, в том числе шпионаже и диверсиях, на территории ДНР. Об этом сообщили в Южном окружном военном суде.

«Дело Григория Синченко передано судье», — приводит ТАСС заявление.

Ранее стало известно, что Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 19 годам лишения свободы жителя ЛНР за шпионаж в пользу Киева.

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