Гражданина Украины обвинили более чем в 40 преступлениях в ДНР

Гражданина Украины Григория Синченко обвинили в совершении более 40 преступлений, в том числе шпионаже и диверсиях, на территории ДНР. Об этом сообщили в Южном окружном военном суде.

«Дело Григория Синченко передано судье», — приводит ТАСС заявление. Ранее стало известно, что Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 19 годам лишения свободы жителя ЛНР за шпионаж в пользу Киева.