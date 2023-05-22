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Получивший помилование Протасевич заявил, что не намерен покидать Белоруссию

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Бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, о помиловании которого стало известно 22 мая, заявил, что не собирается покидать Белоруссию.
Получивший помилование Протасевич заявил, что не намерен покидать Белоруссию
  • © Sputnik / Виктор Толочко

«Безусловно», — сказал Протасевич в беседе с журналистами белорусских госСМИ, отвечая на вопрос, хочет ли он после помилования жить в Белоруссии и быть полезным стране. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что пока не имеет точных планов, как будет строить свою дальнейшую жизнь.

По словам Протасевича, президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о его помиловании 16 мая.

3 мая Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годам колонии по делу о заговоре с целью захвата власти.

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