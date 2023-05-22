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Жители Грайворона пытаются своими силами эвакуироваться из города на фоне проникновения ДРГ

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Жители Грайворона в Белгородской области пытаются своими силами эвакуироваться из города на фоне проникновения в округ диверсантов ВСУ.
Жители Грайворона пытаются своими силами эвакуироваться из города на фоне проникновения ДРГ
  • © РИА Новости / Таисия Лисковец

По словам источника RT, в городе слышна стрельба, виден дым.

При этом эвакуацию из города не объявляли.

Также жительница Грайворона Белгородской области рассказала RT, что в городе много прилётов снарядов.

22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа региона зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. 

По его словам, российские военные и силовики принимают необходимые меры по ликвидации противника.

По данным источника RT, украинские диверсанты захватили Дом культуры в селе Гора-Подол Грайворонского района Белгородской области. Их окружили.

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