Жители Грайворона пытаются своими силами эвакуироваться из города на фоне проникновения ДРГ

Жители Грайворона в Белгородской области пытаются своими силами эвакуироваться из города на фоне проникновения в округ диверсантов ВСУ.

По словам источника RT, в городе слышна стрельба, виден дым.

При этом эвакуацию из города не объявляли.

Также жительница Грайворона Белгородской области рассказала RT, что в городе много прилётов снарядов.

22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа региона зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

По его словам, российские военные и силовики принимают необходимые меры по ликвидации противника.

По данным источника RT, украинские диверсанты захватили Дом культуры в селе Гора-Подол Грайворонского района Белгородской области. Их окружили.