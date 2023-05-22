Жители Грайворона пытаются своими силами эвакуироваться из города на фоне проникновения ДРГ
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По словам источника RT, в городе слышна стрельба, виден дым.
При этом эвакуацию из города не объявляли.
Также жительница Грайворона Белгородской области рассказала RT, что в городе много прилётов снарядов.
22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа региона зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ.
По его словам, российские военные и силовики принимают необходимые меры по ликвидации противника.
По данным источника RT, украинские диверсанты захватили Дом культуры в селе Гора-Подол Грайворонского района Белгородской области. Их окружили.