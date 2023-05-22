Спикер парламента Папуашвили: Грузия не вводит визы для россиян во избежание ответных мер

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Грузия не намерена вводить визовый режим для российских граждан, чтобы избежать ответных мер со стороны России.

Политик отметил, что любые антироссийские шаги, включая введение визового режима, санкций и закрытие границ, приведут к эскалации двусторонних отношений России и Грузии.

«Следовательно, когда вводишь ответные санкции, конечно же, ожидается, что будут контрсанкции, ответные меры», — приводит слова Папуашвили РИА Новости.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что считает лицемерами оппозиционеров, которые выступают против восстановления прямого авиасообщения с Россией.

Президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая.