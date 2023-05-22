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Спикер парламента Папуашвили: Грузия не вводит визы для россиян во избежание ответных мер

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Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Грузия не намерена вводить визовый режим для российских граждан, чтобы избежать ответных мер со стороны России.
Спикер парламента Папуашвили: Грузия не вводит визы для россиян во избежание ответных мер
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Политик отметил, что любые антироссийские шаги, включая введение визового режима, санкций и закрытие границ, приведут к эскалации двусторонних отношений России и Грузии.

«Следовательно, когда вводишь ответные санкции, конечно же, ожидается, что будут контрсанкции, ответные меры», — приводит слова Папуашвили РИА Новости.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что считает лицемерами оппозиционеров, которые выступают против восстановления прямого авиасообщения с Россией.

Президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая.

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