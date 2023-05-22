Генсек правящей грузинской партии Каладзе выступил против визового режима с Россией
- РИА Новости
«Нет никакой необходимости в введении визового режима», — цитирует его РИА Новости.
По словам Каладзе, грузинские власти приветствуют приезд в республику как можно большего числа туристов.
Ранее мэр Тбилиси заявил, что считает лицемерами оппозиционеров, которые выступают против восстановления прямого авиасообщения с Россией.
Президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая.