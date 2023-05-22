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Генсек правящей грузинской партии Каладзе выступил против визового режима с Россией

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Генеральный секретарь правящей грузинской партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе выступил против введения визового режима с Россией.
Генсек правящей грузинской партии Каладзе выступил против визового режима с Россией
  • РИА Новости

«Нет никакой необходимости в введении визового режима», — цитирует его РИА Новости

По словам Каладзе, грузинские власти приветствуют приезд в республику как можно большего числа туристов.

Ранее мэр Тбилиси заявил, что считает лицемерами оппозиционеров, которые выступают против восстановления прямого авиасообщения с Россией.

Президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая.

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