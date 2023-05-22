Политолог Мезюхо: правящий класс Молдавии продвигает интересы коллективного Запада

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что председатель парламента Молдавии Игорь Гросу направил в молдавское правительство запрос на подготовку проекта решения, предусматривающего выход страны из Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (СНГ).

Собеседник RT отметил, что глава парламента Молдавии «просто выполняет прямую директиву президента Республики».

«Майя Санду уже давно недвусмысленно заявляет о необходимости изменения отношения страны к нейтральному статусу. Сегодня можно говорить о том, что она напрямую выступает за европейскую и евроатлантическую интеграцию страны. И в этом смысле интеграционные процессы в рамках Содружества Независимых Государств мешают мечтам правящего режима», — объяснил Мезюхо.

По его мнению, при нынешнем президенте и парламенте в Молдавии будут нарастать настроения по сворачиванию связей в рамках СНГ и России.

«Если бы сегодня у Майи Санду была возможность свернуть отношения с Россией до минимума, она бы обязательно пошла на эти меры. Но её сдерживает миротворческий контингент Приднестровской Молдавской Республики и зависимость Молдавии от российских энергоресурсов и рынков», — добавил политолог.

Он обратил внимание на то, что Майя Санду в своей внешней политике руководствуется опытом Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые, по его мнению, несмотря на «самоубийственные с экономической точки зрения управленческие решения», также шли по пути европейской интеграции, разрушая связи с Россией.

«Давайте называть вещи своими именами, правящий класс Молдавии — русофобский. И фактически он продвигает интересы не собственной страны, а коллективного Запада», — заключил Мезюхо.

Ранее Гросу направил в молдавское правительство запрос на подготовку проекта решения, предусматривающего выход страны из Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (СНГ).