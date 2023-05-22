Политолог Мезюхо: правящий класс Молдавии продвигает интересы коллективного Запада
- РИА Новости
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Собеседник RT отметил, что глава парламента Молдавии «просто выполняет прямую директиву президента Республики».
«Майя Санду уже давно недвусмысленно заявляет о необходимости изменения отношения страны к нейтральному статусу. Сегодня можно говорить о том, что она напрямую выступает за европейскую и евроатлантическую интеграцию страны. И в этом смысле интеграционные процессы в рамках Содружества Независимых Государств мешают мечтам правящего режима», — объяснил Мезюхо.
По его мнению, при нынешнем президенте и парламенте в Молдавии будут нарастать настроения по сворачиванию связей в рамках СНГ и России.
«Если бы сегодня у Майи Санду была возможность свернуть отношения с Россией до минимума, она бы обязательно пошла на эти меры. Но её сдерживает миротворческий контингент Приднестровской Молдавской Республики и зависимость Молдавии от российских энергоресурсов и рынков», — добавил политолог.
Он обратил внимание на то, что Майя Санду в своей внешней политике руководствуется опытом Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые, по его мнению, несмотря на «самоубийственные с экономической точки зрения управленческие решения», также шли по пути европейской интеграции, разрушая связи с Россией.
«Давайте называть вещи своими именами, правящий класс Молдавии — русофобский. И фактически он продвигает интересы не собственной страны, а коллективного Запада», — заключил Мезюхо.
Ранее Гросу направил в молдавское правительство запрос на подготовку проекта решения, предусматривающего выход страны из Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (СНГ).