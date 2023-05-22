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Более 3500 жителей Артёмовска поместили в пунктах временного размещения в других городах

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Более 3,5 тыс. жителей Артёмовска поместили в пунктах временного размещения в других городах Донецкой Народной Республики, в частности в Шахтёрске, с момента начала эвакуации.
Более 3500 жителей Артёмовска поместили в пунктах временного размещения в других городах
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на мэра города Александра Шатова. 

«Эвакуировали больше 3,5 тыс. (жителей)» — сказал он.

Шатов добавил, что 21 мая в пункт временного размещения в Шахтёрске были доставлены 58 человек. Ещё 60 прибудут туда в ближайшее время.

Ранее представитель силовых структур ДНР заявил, что в Артёмовске осталось несколько десятков жителей, продолжается эвакуация гражданского населения.

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