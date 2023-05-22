ТАСС: FPV-дрон «Упырь» успешно поразил военных ВСУ, находившихся в блиндажах и укреплениях

Российский FPV-дрон «Упырь» применили в бою в условиях подавления сигнала силами радиоэлектронной борьбы противника, он поразил блиндажи и укрепления ВСУ. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя компании — производителя дрона.

«Цели, которые мы поразили, — защищённые укрепления и блиндажи в глубине фронта», — заявил представитель компании.

Отмечается, что в одном из случаев оператору дрона удалось направить его в отверстие для циркуляции воздуха блиндажа украинских боевиков.

Также в компании заявили, что средства на производство новой партии беспилотников поступают от россиян в виде пожертвований. На уже собранные деньги в компании планируют укомплектовать порядка 500 новых БПЛА.

В начале мая сообщалось, что в Свердловской области разработали FPV-дрон «Упырь», способный нести гранаты к РПГ-7, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М, а также осколочно-фугасные заряды.