Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ТАСС: FPV-дрон «Упырь» успешно поразил военных ВСУ, находившихся в блиндажах и укреплениях

Короткая ссылка
Российский FPV-дрон «Упырь» применили в бою в условиях подавления сигнала силами радиоэлектронной борьбы противника, он поразил блиндажи и укрепления ВСУ. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя компании — производителя дрона.
ТАСС: FPV-дрон «Упырь» успешно поразил военных ВСУ, находившихся в блиндажах и укреплениях
  • © предприятие-производитель дрона

«Цели, которые мы поразили, — защищённые укрепления и блиндажи в глубине фронта», — заявил представитель компании.

Отмечается, что в одном из случаев оператору дрона удалось направить его в отверстие для циркуляции воздуха блиндажа украинских боевиков.

Также в компании заявили, что средства на производство новой партии беспилотников поступают от россиян в виде пожертвований. На уже собранные деньги в компании планируют укомплектовать порядка 500 новых БПЛА. 

В начале мая сообщалось, что в Свердловской области разработали FPV-дрон «Упырь», способный нести гранаты к РПГ-7, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М, а также осколочно-фугасные заряды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить