В зоне ответственности миротворцев в Карабахе зафиксировано два нарушения режима тишины
- РИА Новости
«Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Мартунинском и Шушинском районах. Пострадавших нет», — говорится в заявлении.
Отмечается, что российские миротворцы совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводят разбирательство по данному факту.
Ранее сообщалось, что командующим российскими миротворцами в Нагорном Карабахе с 25 апреля назначен заместитель главнокомандующего сухопутными войсками генерал-полковник Александр Ленцов.