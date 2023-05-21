В зоне ответственности миротворцев в Карабахе зафиксировано два нарушения режима тишины

В зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе зафиксировано за сутки два нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

РИА Новости