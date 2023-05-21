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В зоне ответственности миротворцев в Карабахе зафиксировано два нарушения режима тишины

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В зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе зафиксировано за сутки два нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
В зоне ответственности миротворцев в Карабахе зафиксировано два нарушения режима тишины
  • РИА Новости

«Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Мартунинском и Шушинском районах. Пострадавших нет», — говорится в заявлении.

Отмечается, что российские миротворцы совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводят разбирательство по данному факту.

Ранее сообщалось, что командующим российскими миротворцами в Нагорном Карабахе с 25 апреля назначен заместитель главнокомандующего сухопутными войсками генерал-полковник Александр Ленцов.

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