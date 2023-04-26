Командующим российскими миротворцами в Карабахе назначен генерал-полковник Ленцов

Командующим российскими миротворцами в Нагорном Карабахе с 25 апреля назначен заместитель главнокомандующего сухопутными войсками генерал-полковник Александр Ленцов.

Об этом заявило Министерство обороны России.

«С 25 апреля 2023 года командующим российским миротворческим контингентом назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС России генерал-полковник Александр Ленцов», — сообщило министерство.

26 апреля президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопросы обеспечения стабильности и безопасности Нагорного Карабаха.