Командующим российскими миротворцами в Карабахе назначен генерал-полковник Ленцов
- AFP
Об этом заявило Министерство обороны России.
«С 25 апреля 2023 года командующим российским миротворческим контингентом назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС России генерал-полковник Александр Ленцов», — сообщило министерство.
26 апреля президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопросы обеспечения стабильности и безопасности Нагорного Карабаха.