Командующим российскими миротворцами в Карабахе назначен генерал-полковник Ленцов

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Командующим российскими миротворцами в Нагорном Карабахе с 25 апреля назначен заместитель главнокомандующего сухопутными войсками генерал-полковник Александр Ленцов.
Командующим российскими миротворцами в Карабахе назначен генерал-полковник Ленцов
  • AFP

Об этом заявило Министерство обороны России.

«С 25 апреля 2023 года командующим российским миротворческим контингентом назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС России генерал-полковник Александр Ленцов», — сообщило министерство.

26 апреля президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопросы обеспечения стабильности и безопасности Нагорного Карабаха.

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