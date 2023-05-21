Глава Европарламента Метсола заявила, что Молдавия уже готова к евроинтеграции
- РИА Новости
Об этом она заявила на проевропейском митинге в Кишинёве.
Метсола выразила надежду на начало переговорного процесса в текущем году относительно вступления Молдавии в ЕС.
«Молдавия уже готова к европейской интеграции. Мы гордимся тем, что являемся крупнейшим сторонником интеграции в ЕС», — приводит слова Метсолы РИА Новости.
Ранее стало известно, что на въезде в Кишинёв произошла стычка между прибывающими в город участниками провластного митинга «Европейская Молдова» и сторонниками оппозиционного движения «Гайдуки».