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Глава Европарламента Метсола заявила, что Молдавия уже готова к евроинтеграции

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Председатель Европейского парламента Роберта Метсола выразила уверенность, что Молдавия уже готова к вступлению в Европейский союз.
Глава Европарламента Метсола заявила, что Молдавия уже готова к евроинтеграции
  • РИА Новости

Об этом она заявила на проевропейском митинге в Кишинёве.

Метсола выразила надежду на начало переговорного процесса в текущем году относительно вступления Молдавии в ЕС.

«Молдавия уже готова к европейской интеграции. Мы гордимся тем, что являемся крупнейшим сторонником интеграции в ЕС», — приводит слова Метсолы РИА Новости.

Ранее стало известно, что на въезде в Кишинёв произошла стычка между прибывающими в город участниками провластного митинга «Европейская Молдова» и сторонниками оппозиционного движения «Гайдуки». 

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