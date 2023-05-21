Глава Европарламента Метсола заявила, что Молдавия уже готова к евроинтеграции

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола выразила уверенность, что Молдавия уже готова к вступлению в Европейский союз.

Об этом она заявила на проевропейском митинге в Кишинёве.

Метсола выразила надежду на начало переговорного процесса в текущем году относительно вступления Молдавии в ЕС.

«Молдавия уже готова к европейской интеграции. Мы гордимся тем, что являемся крупнейшим сторонником интеграции в ЕС», — приводит слова Метсолы РИА Новости.

Ранее стало известно, что на въезде в Кишинёв произошла стычка между прибывающими в город участниками провластного митинга «Европейская Молдова» и сторонниками оппозиционного движения «Гайдуки».