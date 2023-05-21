На въезде в Кишинёв произошла стычка между участниками провластного митинга и оппозицией

На въезде в Кишинёв произошла стычка между прибывающими в город участниками провластного митинга «Европейская Молдова» и сторонниками оппозиционного движения «Гайдуки». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы организовали пикет против позиции властей, которые не разрешили людям с другой точкой зрения принять участие в митинге, на который людей организованно свозят сотни автобусов из районов», — заявил лидер движения «Гайдуки» Адриан Доминтюк.

Он возмутился тем, что полиция ранее не пропускала в Кишинёв автобусы со сторонниками оппозиции, штрафуя водителей.

В начале мая сотрудники правоохранительных органов Молдавии помешали попасть на антиправительственный митинг оппозиционной партии «Шор» примерно 25 тыс. граждан страны.