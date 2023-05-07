В Молдавии полиция помешала попасть на протесты около 25 тысячам человек
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов протестов.
«Сегодня около 25 тыс. человек со всей страны были незаконно лишены доступа к акции национального сопротивления», — говорится в заявлении организаторов.
Уточняется, что сотрудники полиции заблокировали почти в каждом районе Молдавии дорогу автобусам и частным автомобилям.
7 мая многотысячная колонна начала протестное шествие к кварталу в центре Кишинёва, где расположены администрация президента и здание парламента.