В Молдавии полиция помешала попасть на протесты около 25 тысячам человек

Сотрудники правоохранительных органов Молдавии помешали попасть на антиправительственный митинг оппозиционной партии «Шор» примерно 25 тыс. граждан страны.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов протестов.

«Сегодня около 25 тыс. человек со всей страны были незаконно лишены доступа к акции национального сопротивления», — говорится в заявлении организаторов.

Уточняется, что сотрудники полиции заблокировали почти в каждом районе Молдавии дорогу автобусам и частным автомобилям.

7 мая многотысячная колонна начала протестное шествие к кварталу в центре Кишинёва, где расположены администрация президента и здание парламента.