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В Молдавии полиция помешала попасть на протесты около 25 тысячам человек

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Сотрудники правоохранительных органов Молдавии помешали попасть на антиправительственный митинг оппозиционной партии «Шор» примерно 25 тыс. граждан страны.
В Молдавии полиция помешала попасть на протесты около 25 тысячам человек
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов протестов.

«Сегодня около 25 тыс. человек со всей страны были незаконно лишены доступа к акции национального сопротивления», — говорится в заявлении организаторов.

Уточняется, что сотрудники полиции заблокировали почти в каждом районе Молдавии дорогу автобусам и частным автомобилям.

7 мая многотысячная колонна начала протестное шествие к кварталу в центре Кишинёва, где расположены администрация президента и здание парламента.

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